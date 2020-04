Novak Djokovic heeft een voorstel gedaan voor een noodfonds dat tennissers in de coronacrisis moet helpen. De top honderd van de wereldranglijst moet de mindere goden financieel overeind houden.

Het plan is bedoeld voor de spelers tussen de 250e en 700e plek op de wereldranglijst. "We moeten hen helpen. Velen overwegen te stoppen met professioneel tennis omdat ze het financieel gewoon niet kunnen volhouden", aldus Djokovic.

De Serviër doet zijn voorstel als hoofd van de ATP-spelersraad, waarin ook onder anderen Rafael Nadal en Roger Federer zitting hebben. De nummer één van de wereld maakte een opzet waarin de top honderd van de ATP-ranglijst op basis van hun positie een oplopend bedrag in het fonds stopt.

Voorstel van Djokovic voor inleg noodfonds Nummers 1 t/m 5 van de wereld: 30.000 dollar

Nummers 6 t/m 10: 20.000 dollar

Nummers 11 t/m 20: 15.000 dollar

Nummers 21 t/m 50: 10.000 dollar

Nummers 51 t/m 100: 5.000 dollar

Nummers 1 t/m 20 dubbelspel: 5.000 dollar

ATP Tour en Grand Slams moeten bedrag verder aanvullen

Dat levert in totaal een bedrag van 1.050.000 dollar (omgerekend 965.000 euro) op. Djokovic vraagt de ATP Tour en de vier Grand Slams het bedrag verder aan te vullen tot 4 miljoen dollar.

Daarmee zouden de spelers tussen de 250e en 700e plek op de wereldranglijst ieder een kleine 10.000 euro kunnen krijgen. Daarmee kunnen ze de komende maanden financieel overeind blijven.

Djokovic, Nadal en Federer willen daarnaast dat 50 procent van het prijzengeld van de ATP-finals in Londen in het noodfonds gaat, als het toernooi dat gepland staat in november doorgang kan vinden.

Djokovic, Nadal en Federer hebben ieder al meer dan een miljoen aan goede doelen geschonken in hun geboortelanden Servië, Spanje en Zwisterland tijdens de coronacrisis.