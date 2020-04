De organisatie van de US Open zal in juni besluiten of het Grand Slam-toernooi in New York door kan gaan. De kans is klein dat de tennissers voor lege tribunes zullen spelen.

"We sluiten niet helemaal uit dat we zonder fans zullen spelen, maar om eerlijk te zijn denk ik dat dat zeer onwaarschijnlijk is", zegt directeur Mike Dowse van de Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open, donderdag bij een digitaal persmoment. "Lege tribunes passen niet echt bij dit toernooi."

Dowse wijst er bovendien op dat er ook bij een US Open 'achter gesloten deuren' nog duizenden mensen (tennissers, coaches, vrijwilligers, tv-personeel, journalisten) zullen rondlopen op het tennispark in Flushing Meadows.

"Alleen als de medische experts met een oplossing komen die volledig veilig is, gaan we misschien nadenken over spelen zonder publiek."

Rafael Nadal won de US Open vorig jaar voor de vierde keer. (Foto: Pro Shots)

'Voordeel dat we vierde Grand Slam zijn'

Roland Garros is vanwege het coronavirus al verplaatst van 24 mei-7 juni naar 20 september-4 oktober, terwijl Wimbledon, dat van 29 juni tot en met 12 juli zou plaatsvinden, dit jaar niet gehouden zal worden. Het tennisseizoen ligt in ieder geval stil tot 13 juli.

De US Open staat voorlopig nog gepland op de originele data (31 augustus-13 september). "We hebben het voordeel dat we het vierde Grand Slam zijn en dus meer tijd hebben", aldus Dowse.

"We willen ergens in juni een beslissing nemen over het wel of niet doorgaan van de US Open en de belangrijkste factor zal de gezondheid van de spelers, fans en ons personeel zijn. Vijf of zes artsen adviseren ons daarover en op basis van die informatie zullen we een besluit nemen."

New York is zwaar getroffen door het COVID-19-virus. Er zijn daar meer dan tienduizend mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

