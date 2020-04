Tienersensatie Coco Gauff zegt dat ze nog niet zo lang geleden met een depressie te maken heeft gekregen. Het Amerikaanse tennistalent moest het plezier in tennis hervinden, maar voelt zich nu sterker dan ooit.

"Mijn hele leven bereik ik dingen al op heel jonge leeftijd en dat veroorzaakte een bepaalde hype waar ik niet blij mee was. Het was rond 2017/2018 dat ik niet wist of ik dit wel écht wilde", schrijft de zestienjarige Gauff op Instagram voor Behind The Racquet.

"De resultaten waren er wel, maar ik had gewoon geen plezier in het tennis. Vanaf dat moment realiseerde ik me dat ik voor mezelf moet spelen en niet voor andere mensen. Ik was een jaar echt depressief en dat was ook direct het zwaarste jaar uit mijn leven."

Gauff gold al langer als groot tennistalent, maar brak in 2019 definitief door. Ze bereikte als jongste qualifier ooit het hoofdtoernooi van Wimbledon en haalde zelfs de achtste finales in Londen, mede dankzij een historische overwinning op haar idool Venus Williams.

Coco Gauff brak in 2019 door met historische prestaties. (Foto: Pro Shots)

'Ik voelde me verloren en verward'

In de maanden daarop bereikte de toen nog vijftienjarige Gauff de derde ronde van de US Open en veroverde ze in Linz de eerste WTA-titel uit haar nog prille loopbaan. Ondertussen mag de Amerikaanse zich de nummer 52 van de wereld noemen, al realiseert ze zich dat het allemaal ook heel anders had kunnen lopen.

"Tijdens mijn depressie voelde ik me verloren en verward", blikt Gauff terug. "Ik heb veel gehuild en nagedacht en overwoog zelfs om een jaar niet te tennissen. Het is uiteindelijk maar goed dat ik dat niet heb gedaan. Ik voel me nu sterker dan voor mijn depressie en ken mezelf veel beter."

Gauff gaf haar ijzersterke prestaties in 2019 begin dit jaar een vervolg door de achtste finales van de Australian Open te bereiken, waarin ze pas na drie sets moest buigen voor de latere winnares Sofia Kenin. Het is nog niet bekend wanneer Gauff weer in actie kan komen, want het tennisseizoen ligt voorlopig stil.

