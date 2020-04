Kiki Bertens kan haar titel bij het WTA-toernooi in Madrid toch nog prolongeren, maar dan wel op de PlayStation. Het toernooi is vanwege de coronacrisis geschrapt, maar gaat op een virtuele manier alsnog door.

Een groot aantal wereldtoppers, onder wie Rafael Nadal, Andy Murray, Angelique Kerber en dus Bertens, zijn ingegaan op de uitnodiging van de toernooiorganisatie om het toernooi virtueel te spelen via de game Tennis World Tour. Dat gebeurt van 27 tot en met 30 april.

Bertens, die vorig jaar Simona Halep in de finale versloeg, zegt dat ze direct enthousiast werd van het idee. "Het is voor een geweldig doel. Ik zal het missen om dit jaar in Madrid te spelen, omdat ik het een heel fijn toernooi vind, maar ik ga zeker mijn best doen vanaf de bank. Hopelijk gaat het net zo goed als vorig jaar."

De in totaal zestien spelers kunnen ook daadwerkelijk prijzengeld verdienen bij het virtuele toernooi. De prijzenpot bedraagt bij zowel de mannen als de vrouwen 150.000 euro.

De spelers mogen zelf bepalen hoeveel van dat bedrag ze doneren aan de spelers die nu inkomsten mislopen doordat voorlopig alle toernooien zijn geschrapt. Ook doneert de organisatie 50.000 euro voor de strijd tegen het COVID-19-virus.

Bij het toernooi, dat online live te volgen is, worden de spelers in groepen van vier verdeeld. De beste twee tennissers per groep gaan door naar de kwartfinales, waarin volgens een knock-outsysteem wordt gespeeld. Dat geldt ook voor de rondes daarna.

