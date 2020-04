Robin Haase verwacht dat het tennisseizoen vanwege de coronacrisis niet meer zal worden hervat. De Nederlandse nummer 170 van de wereld denkt dat het simpelweg onmogelijk is om nog door te gaan.

"Sinds dit allemaal is begonnen, heb ik eigenlijk al gezegd: ik denk dat we het hele jaar niet meer gaan spelen. Al hoop je natuurlijk dat er gespeeld kan worden", zegt Haase zondag in Studio Sport.

"Ik heb gehoord dat de Australische grenzen het komende half jaar dicht zijn. Hoe krijg je de Australiërs dan naar Europa? Het wordt geen faire competitie meer. Het ene land kan op een gegeven moment misschien al wat meer en het andere niet."

Begin maart ging vanwege het coronavirus een streep door het prestigieuze toernooi van Indian Wells en sindsdien ligt het tennisseizoen stil. Onlangs werden ook onder meer het hele gravelseizoen en Wimbledon geschrapt.

Haase vindt dat alle toernooien in de rest van het seizoen hetzelfde benaderd moeten worden. "Je kunt niet alleen maar de grootste toernooien door laten gaan en de kleinere toernooien niet. Daarom is het gewoon ontzettend moeilijk om het seizoen af te maken."

Haase kwam begin maart, vlak voor de afgelasting van het toernooi van Indian Wells, voor het laatst in actie. Hij verloor met Nederland van Kazachstan in de kwalificaties van de Davis Cup.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.