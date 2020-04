Simona Halep houdt er rekening mee dat er dit jaar geen tennistoernooien meer worden gespeeld. Alle wedstrijden zijn sowieso al tot medio juli geschrapt vanwege de coronacrisis en de tweevoudig Grand Slam-winnares verwacht dat die periode nog langer gaat duren.

"Het ergste scenario is dat de rest van het tennisjaar ook wordt geschrapt", zegt Halep zaterdag in een podcast van Eurosport. "Ik denk sowieso dat we na juli ook nog niet kunnen spelen. Laten we hopen dat de US Open straks wel door kan gaan, maar dat lijkt me twijfelachtig als je naar de huidige situatie in New York kijkt."

De 28-jarige Halep won in februari het hardcourttoernooi van Dubai en kwam sindsdien niet meer in actie. De daaropvolgende hardcourttoernooien werden namelijk afgelast, waarna de ATP en de WTA vanwege de coronacrisis ook een streep door het gravel- en grasseizoen zetten.

Dat betekent onder meer dat Wimbledon dit jaar niet doorgaat en Halep haar titel niet kan verdedigen in Londen, al vindt de huidige nummer twee van de wereld dat geen ramp. "Ik probeer het positief te benaderen. Ik mag me nu namelijk voor twee jaar de regerend kampioen noemen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi."

Simona Halep schreef vorig jaar Wimbledon op haar naam. (Foto: Pro Shots)

'Heb mijn racket nooit zo lang niet aangeraakt'

Het is de vraag welke toernooien er dit jaar nog wel gespeeld kunnen worden. De US Open begint volgens de kalender op 31 augustus en een week na de finale in New York wordt Roland Garros ingehaald. De onzekerheid over de kalender vreet nog niet aan Halep, die het juist wel lekker vindt dat ze tijd voor zichzelf heeft.

"Ik heb nog nooit zo lang mijn racket niet aangeraakt en dat wil ik de komende maand zo houden. Op deze manier blijf ik relaxed. Ik slaap veel en sta rond 10.00 of 11.00 uur op, maar ik blijf wel fit door oefeningen in mijn huis. Tennis is niet alles in mijn leven."

Halep, die in 2018 op Roland Garros de eerste Grand Slam-titel uit haar loopbaan veroverde, vindt het in ieder geval terecht dat het tennis nu stilligt. "Het is veel veiliger dat alles is geschrapt. Dit is een groot mondiaal probleem. Als we luisteren naar de instanties komen we deze periode wel door."

