Tennissers hebben met begrip en teleurstelling gereageerd op de afgelasting van Wimbledon. De organisatie van de Britse Grand Slam maakte woensdag bekend dat het evenement dit jaar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet doorgaat.

"Het probleem is de ondergrond, je kunt alleen in de zomer op gras spelen", zegt oud-winnaar Boris Becker tegen persbureau Reuters. "Roland Garros en de US Open hebben de mogelijkheid om uit te wijken naar bijvoorbeeld oktober, maar Wimbledon heeft die optie niet."

Veel tennistoppers reageerden teleurgesteld op Twitter en Instagram. "Ik ben er kapot van, er bestaat geen GIF-je dat kan omschrijven hoe ik me nu voel. Maar gezondheid en familie zijn belangrijker, ik ben in 2021 weer van de partij", schreef Roger Federer. Serena Williams meldde alleen: "Ik ben geschokt."

Twaalfvoudig Grand Slam-winnares Billy Jean King vindt het heel jammer dat Wimbledon is afgelast. "Ik ben bevoorrecht doordat ik sinds 1961 bij elke editie aanwezig ben geweest en zal het dit jaar enorm gaan missen."

"Maar ik begrijp dit besluit volledig. We moeten ons focussen op de bestrijding van de pandemie", aldus de 76-jarige Amerikaanse.

De banen van Wimbledon blijven dit jaar leeg. (Foto: Pro Shots)

Kvitová: 'Misschien waarderen we Wimbledon volgend jaar nog meer'

Simona Halep, die Wimbledon vorig jaar won, is eveneens teleurgesteld. "Zo jammer dat het niet door kan gaan. De finale van vorig jaar is een van de mooiste dagen in mijn leven."

"Maar er is momenteel iets groters aan de hand in de wereld. Tennis en Wimbledon zullen weer terugkeren", zegt de Roemeense. "Ik kijk er nu al naar uit om mijn titel in 2021 te mogen verdedigen."

Ook Petra Kvitová kijkt al uit naar de editie van 2021. "Deze beslissing komt hard aan. Ik zal het missen om op dat mooie gras te spelen in die volledig witte kleding. Wimbledon heeft zo'n grote historie en laat een groot gat achter in onze speelkalender."

"Maar het wordt nog beter om volgend jaar wel te spelen. Misschien waarderen we Wimbledon dan nog meer dan we allemaal al deden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.