Wimbledon wordt dit jaar niet gehouden, zo heeft de organisatie woensdag besloten. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is ook het hele grasseizoen geschrapt, waardoor het toernooi van Rosmalen eveneens niet doorgaat.

Wimbledon zou van 29 juni tot en met 12 juli plaatsvinden. De 134e editie van het Grand Slam-toernooi in Londen is nu verplaatst naar 28 juni-11 juli 2021.

Sinds de eerste editie in 1877 ging Wimbledon alleen niet door tijdens de Eerste Wereldoorlog (1915-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

Wimbledon is het tweede Grand Slam-toernooi dat dit jaar niet door kan gaan volgens planning. Eerder werd Roland Garros, dat in mei zou beginnen, naar september/oktober verplaatst. De US Open begint vooralsnog gewoon op 24 augustus.

Ook geen Libéma Open dit jaar

Het Libéma Open slaat ook een jaar over, aangezien de ATP (mannen) en WTA (vrouwen) gezamenlijk hebben besloten om het tennisseizoen op te schorten tot 13 juli. Het grastoernooi in Rosmalen stond gepland van 6 tot en met 14 juni.

"Deze beslissing schept duidelijkheid voor iedereen in een periode waarin het sentiment er niet is om grote evenementen te bezoeken", reageert toernooidirecteur Marcel Hunze van het Libéma Open.

De ATP en de WTA besloten twee weken geleden al om het hele gravelseizoen te schrappen.

