Wimbledon wordt dit jaar niet gehouden, zo heeft de organisatie woensdag besloten. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het onmogelijk om het Grand Slam-toernooi in Londen op de geplande datum door te laten gaan.

Wimbledon zou van 29 juni tot en met 12 juli worden gehouden. De 134e editie van het bekendste tennistoernooi ter wereld is nu verplaatst naar 28 juni-11 juli 2021.

Sinds de eerste editie in 1877 ging Wimbledon alleen niet door tijdens de Eerste Wereldoorlog (1915-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

The All England Lawn Tennis Club kondigde vorige week al een spoedoverleg aan vanwege de coronacrisis en sloot toen uit dat Wimbledon achter gesloten deuren gespeeld zou worden.

Het is het tweede Grand Slam-toernooi dat dit jaar niet door kan gaan volgens planning. Eerder werd Roland Garros, dat in mei zou beginnen, naar september/oktober verplaatst. De US Open begint vooralsnog gewoon op 24 augustus.

Door de afgelasting van Wimbledon is de kans groot dat er nog meer grastoernooien niet doorgaan. Zo staat van 6 tot en met 14 juni in Rosmalen het Libéma Open op het programma. De ATP en de WTA besloten twee weken geleden al om het hele gravelseizoen te schrappen.