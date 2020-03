Hoewel Naomi Osaka als boegbeeld van de Olympische Spelen teleurgesteld is dat het evenement in Tokio is uitgesteld, vindt de Japanse tennisster het de enige juiste beslissing in de strijd tegen het coronavirus.

"Iedereen weet hoeveel de Olympische Spelen voor mij betekenen en hoe trots ik was dat ik mijn land zou gaan vertegenwoordigen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat de Spelen uitgesteld zijn, maar we zullen alleen maar sterker terugkeren in 2021", schrijft Osaka zaterdag op Instagram.

Osaka heeft eindzeges op de US Open en Australian Open op haar palmares staan. De 22-jarige tennisster stond centraal in veel reclamecampagnes voor de Spelen in Tokio.

Ze is het eens met het besluit dat het IOC en de Japanse regering dinsdag namen om het evenement uit te stellen naar een nog onbekende datum in 2021. "Ik steun de dappere beslissing van onze premier Shinzo Abe voor 100 procent."

"Uiteindelijk zal de sport ons weer herenigen. Maar nu is het nog niet zover. Nu moeten mensen uit alle landen en van alle rassen samenwerken om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Dat is de echte olympische gedachte", schrijft Osaka.

'We zullen de wereld in 2021 laten zien hoe mooi Japan is'

Voor de bevolking van Japan heeft ze ook een boodschap: "Wees sterk en houd vol. Als de tijd rijp is in 2021, zullen we de wereld laten zien hoe mooi dit land is."

Het IOC besluit vermoedelijk binnen enkele weken wanneer de Olympische Spelen gehouden zullen worden. Dit zal uiterlijk in de zomer van 2021 zijn.

