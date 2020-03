Rafael Nadal wil samen met basketbalspeler Pau Gasol geld inzamelen om de coronacrisis te bestrijden in Spanje. Hij draagt de andere Spaanse topsporters op om gezamenlijk 11 miljoen euro op te halen.

Nadal en Gasol willen het geld doneren aan het Rode Kruis, dat met een dergelijk bedrag voldoende beschermde uitrusting kan aanschaffen en de infrastructuur kan verbeteren om zodoende families te helpen die door het coronavirus zijn getroffen.

"Ik denk dat wij dankzij uw steun de sporters zijn die we zijn, nu is het tijd om wat terug te doen. Het doel is duidelijk: 11 miljoen euro inzamelen om 1,35 miljoen mensen te helpen. We vertrouwen erop dat de hele Spaanse sportwereld meehelpt. Pau en ik hebben al onze donaties gedaan", zegt Nadal donderdag in een video.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het COVID-19-virus. Er zijn op dit moment 56.197 besmettingen geconstateerd en er zijn al 4.145 dodelijke slachtoffers gevallen. Alleen in Italië overleden meer personen aan de ziekte (7.503).

Nadal is niet de enige toptennisser die zich vol inzet in de strijd tegen het coronavirus. Roger Federer doneerde woensdag samen met zijn vrouw 1 miljoen Zwitserse frank (circa 950.000 euro) aan Zwitserse gezinnen die extra kwetsbaar zijn.

Bijna alle sport ligt de komende tijd stil vanwege de uitbraak van het virus. In het tennis bijvoorbeeld werden alle ATP- en WTA-toernooien op gravel afgelast en werd bovendien Roland Garros uitgesteld.

