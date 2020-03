De organisatie van Wimbledon houdt volgende week spoedberaad over de gevolgen die de coronacrisis heeft voor de komende editie, die op 29 juni van start zou moeten gaan.

Daarbij liggen alle scenario's op tafel, inclusief uitstel en het volledig schrappen van het toernooi. Er zal nauw overleg worden gevoerd met de tennisbonden ATP, WTA, ITF en de andere Grand Slams.

"Het allerbelangrijkste in onze afwegingen is de volksgezondheid en we zijn vastbesloten verantwoordelijk te handelen bij de beslissing die we nemen", zegt Richard Lewis, voorzitter van de All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) woensdag in een persverklaring.

"We werken er hard aan om duidelijkheid te geven voor de editie van 2020 en hebben daarom voor volgende week een spoedvergadering belegd, waarna een besluit zal worden genomen."

Spelen achter gesloten deuren uitgesloten

De AELTC benadrukt dat het uitstellen van het toernooi lastig zal zijn, in verband met de bespeelbaarheid van de grasbanen in het najaar. Spelen achter gesloten deuren is volgens de organisatie geen optie.

Wimbledon liet eerder al weten de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten te houden en daarbij te overleggen met de Britse overheid.

Vorige week besloot de Franse tennisbond om Roland Garros, dat voor 24 mei tot en met 7 juni op de agenda stond, te verplaatsen naar september. Die beslissing zette kwaad bloed in de tenniswereld, omdat er geen overleg met andere betrokkenen aan vooraf was gegaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.