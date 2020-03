Ashleigh Barty is blij dat de Franse tennisbond op eigen houtje heeft besloten om Roland Garros te verplaatsen. Hoewel de tenniskalender in het najaar nu bomvol is, piekert de Australische er niet over om het Grand Slam-toernooi in Parijs over te slaan.

"Ik hoop dat ik mijn titel in september kan verdedigen. Als er voor mij een kans is om mee te doen aan Roland Garros, dan zal ik die mogelijkheid met beide handen aangrijpen", zegt Barty donderdag tegen Australische media.

De Franse tennisbond kreeg vanuit de ATP, de WTA en de spelersvakbond veel kritiek op het eenzijdige besluit om Roland Garros maanden op te schuiven. Het enige Grand Slam-toernooi op gravel wordt vanwege het coronavirus niet in mei, maar van 20 september tot en met 4 oktober gespeeld.

Dat is niet alleen tegelijk met de Laver Cup, maar ook slechts een week na de US Open. Daardoor is het de vraag of alle wereldtoppers straks acte de présence zullen geven in Parijs, al is dat voor Barty geen onderwerp van discussie.

"Ik heb niet met de toernooileiding gesproken en ze hebben mij dus ook niet geïnformeerd over de wijziging van het speelschema. Maar ik wil het toernooi hoe dan ook spelen, wanneer het ook op het programma staat", aldus de nummer één van de wereld.

De 23-jarige Barty, die vorig jaar op Roland Garros haar eerste Grand Slam-titel veroverde, zal de wereldranglijst voorlopig blijven aanvoeren. De WTA besloot woensdag namelijk in samenspraak met de ATP om de rankings voorlopig te bevriezen. Tot 1 juni worden er sowieso geen tenniswedstrijden gespeeld.