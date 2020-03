Robin Haase gaat de vele vrije tijd die hij vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft gebruiken om op kinderen te passen. Hij heeft donderdag al zijn eerste klus.

Haase bood zich dinsdag in een filmpje op zijn eigen Instagram-pagina aan als oppas en hij kreeg meteen een reactie van een familie uit Naaldwijk, die voor donderdag nog iemand zocht om bij hun twee kinderen te zijn.

"Twee jongetjes van een jaar of acht. Natuurlijk moeten we allemaal voorzichtig zijn. Maar een balletje overtikken en spelletjes spelen, dat moet wel lukken", zegt de 32-jarige Hagenaar woensdag in gesprek met het AD.

"Ik heb nu tijd zat. Het is niet dat ik elk uur van de dag met trainen bezig ben. En ik ben altijd wel van het helpen. Sta graag klaar voor mensen, voor anderen. En dat kan ook op andere manieren dan financieel."

'Er zijn mensen die het veel zwaarder hebben'

De ATP schrapte vorige week alle toernooien voor de daaropvolgende zes weken. De evenementen in Miami, Houston, Marrakesh, Monte Carlo, Barcelona en Boedapest gaan niet door.

"Ik ben nu drie dagen thuis en dit gaat nog wel weken, misschien wel maanden duren. Of ik nu één of twee weken wat minder train, is niet zo belangrijk. En er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan ik", aldus Haase.

Dinsdag werd ook het eerste Grand Slam-toernooi afgelast. Roland Garros werd van eind mei naar september verplaatst, een week na de US Open. Veel spelers waren daar al niet over te spreken.

"Het is ook een heel egoïstische keuze", vindt ook Haase. "Juist in deze tijden waar samen goed communiceren zo belangrijk is, kiezen zij er nu voor om zelf op een eiland te gaan zitten. Waar andere toernooien straks de dupe van zijn. Heel apart."

