Veel tennissers uiten hun onvrede over het gebrek aan communicatie vanuit de Franse tennisbond over het verplaatsen van Roland-Garros. Dinsdag werd bekend dat de Grand Slam van 20 september tot 4 oktober wordt gespeeld, een week na de US Open.

"Deze beslissing is egoïstisch en arrogant", zei Vasek Pospisil, de voorzitter van de ATP-spelersraad. "Het toont aan dat de spelers zelf geen enkele invloed op de sport hebben."

"Dit is een moeilijke periode voor iedereen, we ondervinden allemaal problemen door deze catastrofe. Communicatie en samenwerking om problemen op te lossen zouden prioriteit moeten hebben", aldus de Canadese nummer 93 van de wereld.

Pospisil kreeg veel bijval van andere spelers. "Dit toont aan wat de problemen in onze sport zijn. De vier grootste toernooien zijn particulier bezit en kunnen doen wat ze zelf willen", zei de Amerikaan Noah Rubin.

Nieuwe speeldata vallen samen met Laver Cup

Veel spelers moesten het nieuws over de verplaatsing via (sociale) media vernemen. Voormalig nummer één van de wereld Naomi Osaka reageerde op Twitter in het Frans: "Excusez moi???"

Darren Cahill, trainer van Roland-Garros-winnares Simona Halep, vroeg om meer coördinatie tussen de Grand Slams. "Niemand wil dat Roland-Garros niet doorgaat. Maar werk gewoon allemaal samen om een schema te maken dat ergens op slaat, zodra de situatie wat duidelijker is."

De nieuwe speeldata van Roland-Garros vallen samen met de Laver Cup, het nieuwe toernooi voor landenteams waarvan Roger Federer medeoprichter is. De organisatie liet al weten dat het toernooi in Boston doorgaat zoals gepland.

Ook de ATP-toernooien in Metz, Sint-Petersburg, Chengdu, Sofia en Zhuhai en de WTA-toernooien van Guangzhou, Seoel, Tokio en Wuhan vallen nu in dezelfde periode als Roland-Garros.

US Open belooft wel in overleg te blijven

De US Open kwam woensdag naar buiten met een verklaring die indirect verwijst naar het besluit van Roland-Garros om zonder overleg een nieuwe datum te kiezen: "We gaan er vooralsnog van uit dat de US Open gespeeld kan worden in de geplande periode. Maar dit zijn ongekende tijden, waarin we alle opties openhouden."

"In een tijd waarin de wereld samenkomt, begrijpen we dat zo'n beslissing niet eenzijdig genomen kan worden", meldt organisator USTA. "We zullen in overleg blijven met de andere Grand Slams, de ATP, WTA, ITF en andere partners zoals de Laver Cup."