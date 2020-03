De Franse tennisbond (FFT) heeft Roland Garros dinsdag met vier maanden uitgesteld vanwege het coronavirus. Het Grand Slam-toernooi in Parijs zal nu beginnen op 20 september, een week na het momenteel geplande einde van de US Open.

"We hebben een moeilijke maar moedige beslissing genomen in deze uitzonderlijke situatie, die sinds afgelopen weekend ontzettend is veranderd", zegt FFT-voorzitter Bernard Giudicelli.

Roland Garros stond gepland van 24 mei tot en met 7 juni. Volgens de nieuwe planning zal het belangrijkste graveltoernooi worden gehouden van 20 september tot en met 4 oktober.

De US Open in New York, traditioneel de laatste Grand Slam van het jaar, staat op de kalender van 24 augustus tot en met 13 september. Dat zou kunnen betekenen dat twee van de grootste tennistoernooien dit jaar vlak na elkaar zullen worden gehouden.

Door het uitstellen van Roland Garros is de kans groot dat het gravelseizoen dit jaar volledig zal worden geschrapt. Vrouwenfederatie WTA besloot maandag al dat er in ieder geval tot 4 mei geen toernooien worden gespeeld, terwijl mannenbond ATP een streep heeft gezet door alle wedstrijden tot 20 april.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.