Elise Tamaëla, de coach van Kiki Bertens, verwacht dat er dit seizoen niet meer op gravel wordt gespeeld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De WTA gelastte maandag alle toernooien tot 2 mei af, maar de kans is groot dat die termijn wordt verlengd.

"De eerstvolgende toernooien zijn nu op gravel in Madrid, Rome en Roland Garros in Parijs. Tja, het is toch lastig voor te stellen dat we over zeven weken in die plaatsen gaan tennissen. Het gezonde verstand zegt dat er dit jaar geen gravelseizoen wordt gespeeld. Maar we moeten uitgaan van Madrid", zegt Tamaëla dinsdag tegen het AD.

De graveltoernooien van Stuttgart, Istanboel en Praag komen door de beslissing van de WTA te vervallen. Eerder werd al een streep gezet door de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami en de graveltoernooien van Charleston en Bogota. Ook de Fed Cup Finals in Boedapest en de play-offs, waarbij Nederland in Den Bosch tegenover China zou staan, werden geschrapt.

"Ik vermoed dat de WTA en ook de ATP de ranking tijdelijk bevriest waardoor niemand punten verliest vanaf vorige week in Indian Wells. Het is vooral te hopen dat deze periode met zware maatregelen overal effect heeft, dat we net als in China na een bepaalde tijd zien dat het beter gaat. Kunnen we het weer over backhands en forehands hebben", aldus Tamaëla.

'We kunnen het bos in, het strand op'

Tamaëla moet ook improviseren in de trainingen voor Bertens, aangezien het kabinet zondag besloot om alle sportclubs en trainingsfaciliteiten in Nederland, waaronder dus de tennisbanen, te laten sluiten tot en met 6 april om zo te proberen het aantal besmettingen in te dammen.

"We kunnen het bos in, het strand op. Alleen even niet tennissen, de banen zijn dicht. We hadden al een heel schema gemaakt, zouden gaan trainen met Wesley Koolhof en later op het complex van de bond."

"Nu zien we deze periode als een seizoensvoorbereiding", vervolgt Tamaëla. "Zoals je die normaal in de winter draait. Eerst het fysieke gedeelte, dan tennissen. We zijn wat aan het rondkijken. Als Kiki ergens bij een club vraagt: mag ik komen trainen, zal dat ook vast ergens kunnen. Maar we willen niemand in de problemen brengen, zoiets doe je nu niet. Het tennissen komt wel weer."

