Het Nederlandse Davis Cup-team speelt in september een uitwedstrijd tegen Uruguay in de play-offs van wereldgroep I, zo heeft de loting vrijdag uitgewezen.

Nederland moet in het Zuid-Amerikaanse land winnen om zich te handhaven in de wereldgroep. Oranje wacht bij een nederlaag play-offs voor promotie/degradatie.

Oranje verloor begin deze maand in de kwalificatieronde voor de Davis Cup Finals met 1-3 van Kazachstan, terwijl Uruguay in dezelfde ronde met dezelfde cijfers onderuitging tegen Oostenrijk.

Robin Haase zorgde in de ontmoeting met Kazachstan nog wel voor een opmerkelijk moment. Hij stelde in de eerste enkelpartij de zege veilig met een onderhandse service op matchpoint.

De wedstrijd tussen Uruguay en Nederland wordt afgewerkt op 18 en 19 september. Het is nog niet bekend op welke ondergrond er wordt aangetreden, maar vermoedelijk is dat gravel.

Pablo Cuevas is de kopman van Uruguay. De 34-jarige routinier is de nummer zestig van de wereld, maar reikte in het enkelspel nog nooit verder dan de tweede ronde op een Grand Slam.