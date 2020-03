De internationale tennisfederatie (ITF) heeft besloten de Fed Cup Finals, die gepland stonden van 14 tot en met 19 april, uit te stellen vanwege het coronavirus. Ook de play-offs voor de wereldgroep, inclusief Nederland tegen China, gaan niet door.

Het eindtoernooi van de landencompetitie voor vrouwen zou worden gehouden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Een nieuwe datum voor de beslissende fase is nog niet gevonden.

De Hongaarse regering heeft vanwege de uitbraak van het virus de noodtoestand uitgeroepen. Als onderdeel daarvan zijn evenementen die binnen plaatsvinden met meer dan honderd aanwezigen verboden.

België, Duitsland, Rusland, Slowakije, Spanje, Verenigde Staten, Wit-Rusland en Zwitserland hebben zich geplaatst voor het eindtoernooi van de Fed Cup, dat in 2020 voor het eerst wordt gehouden. Nederland verloor vorige maand van de Wit-Russische vrouwen, waardoor het team van captain Paul Haarhuis ontbreekt op de Fed Cup Finals en een play-off moet spelen om in de wereldgroep te blijven.

De play-off van Nederland tegen China zou op 17 en 18 april gespeeld worden in Den Bosch. Omdat de Fed Cup tot het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen in Tokio behoort, werkt de ITF nauw samen met het internationaal olympisch comité (IOC) in de zoektocht naar een nieuwe datum.

