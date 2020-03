Het ATP- en WTA-toernooi in Miami gaan vooralsnog gewoon door, zo heeft de organisatie laten weten. Het prestigieuze toernooi in Indian Wells werd eerder op maandag nog afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Het Miami Open gaat gewoon door zoals gepland", schrijft de organisatie in een korte verklaring op Twitter. "De gezondheid van iedereen blijft onze topprioriteit en dus houden we de situatie rondom het COVID-19-virus nauwlettend in de gaten."

Deze en volgende week zou het toernooi van Indian Wells worden gespeeld, maar de organisatie besloot op last van de autoriteiten een streep door het evenement te zetten. In Coachella Valley, de omgeving waar het mannen- en vrouwentoernooi zou worden gespeeld, is iemand besmet met het COVID-19-virus.

Door de afgelasting van Indian Wells leek de kans groot dat er ook een streep door het toernooi in Miami zou worden gezet - in de Verenigde Staten zijn op dit moment honderden mensen besmet met het virus - maar daar is (voorlopig) geen sprake van.

Het hardcourttoernooi in Miami wordt van 23 maart tot en met 5 april gehouden. Roger Federer, die de komende tijd uit de roulatie is door een knieblessure, en Ashleigh Barty wonnen het prestigieuze toernooi vorig jaar. Kiki Bertens strandde in de achtste finales na een nederlaag tegen Barty.