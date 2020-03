Kiki Bertens is maandag op de wereldranglijst van de zesde naar de zevende positie gezakt. De Nederlandse verliest haar positie aan Elina Svitolina, die twee plaatsen steeg.

Bertens strandde anderhalve week geleden in de achtste finales van het WTA-toernooi in Doha. Concurrent Svitolina won het WTA-toernooi van Monterrey, waar ze in de halve finales te sterk was voor Arantxa Rus.

Rus maakte dankzij haar halvefinaleplek een mooie stap op de wereldranglijst. Ze klom zes plaatsen, bezet de zeventigste positie en is nog negen plekken verwijderd van haar hoogste notering ooit. Ze heeft zichzelf ten doel gesteld om die 61e plek dit jaar te overtreffen.

In de top van de ranglijst veranderde verder niet heel veel. Ashleigh Barty is nog altijd de nummer één van de wereld, gevolgd door Simona Halep en Karolína Plísková.

Overigens komen Bertens en haar concurrenten deze week niet in actie, want het prestigieuze toernooi in Indian Wells werd maandag afgelast vanwege het coronavirus. Bertens en veel andere toppers zouden daaraan meedoen.

Bij de mannen is Robin Haase op plek 169 nog altijd de hoogst genoteerde Nederlander, al wordt hij op de hielen gezeten door Botic van de Zandschulp, die 177e staat. Novak Djokovic, Rafael Nadal en Dominic Thiem vormen nog altijd de top drie.