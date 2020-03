Aranxta Rus is er in de nacht van zaterdag op zondag niet in geslaagd om de finale van het WTA-toernooi in Monterrey te bereiken.

De Oekraïense Eline Svitolina was in twee sets veel te sterk voor Rus. Ze won met 6-0 en 6-1. De wedstrijd duurde slechts vijftig minuten.

Rus plaatse zich in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de halve finales van het toernooi in de Mexicaanse stad Monterrey door de Zweedse Rebecca Peterson met 6-1 en 6-1 te verslaan. Het was de eerste keer in haar carrière dat Rus de halve finales van een WTA-toernooi haalde.

Svitolina heeft in haar laatste vier wedstrijden geen enkele set verloren. De nummer zeven van de wereld speelt in de finale tegen de Tsjechische Marie Bouzkova die met 6-3 en 6-4 van de Britse Johanna Konta won. Ook Bouzkova heeft nog geen set verloren dit toernooi.