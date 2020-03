De Nederlandse tennissters nemen het in april in de play-offs van de Fed Cup op tegen China, zo is zaterdagavond bekend geworden. De wedstrijden worden gespeeld in Den Bosch.

China speelde dit weekend in Dubai zonewedstrijden tegen landen uit Azië/Oceanië. De Chinese tennissters zaten in een groep met Taiwan, India, Zuid-Korea, Indonesië en Oezbekistan en kwamen daar samen met India het beste uit.

Het Nederlandse team slaagde er begin februari door een nederlaag tegen Wit-Rusland niet in zich voor de eerste editie van de Fed Cup Finals te plaatsen. In totaal mogen er twaalf landen meedoen aan het toernooi, dat van 14 tot en met 17 april in Boedapest wordt gehouden.

In plaats van de Fed Cup Finals speelt Nederland dus tegen China voor een plek in de kwalificatieronde van de volgende editie van de Finals in 2021. De wedstrijden worden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april gespeeld in Den Bosch.

Het is niet bekend of Kiki Bertens in april weer van de partij is. De huidige nummer zes van de wereld deed vorige maand voor het eerst sinds 2017 mee aan de Fed Cup, maar mogelijk geeft ze straks weer de voorkeur aan haar individuele carrière.