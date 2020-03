Davis Cup-captain Paul Haarhuis vond de nederlaag van de Nederlandse tennissers tegen Kazachstan zaterdag toch wel teleurstellend, ook al was dat land op papier de grote favoriet.

Na de eerste dag van het kwalificatieduel voor de Davis Cup Finals stond het nog 1-1 in Nur-Sultan, maar na het verlies in het dubbelspel bleek de opgave voor Oranje te zwaar om nog tot winst te komen.

"Het ging als een nachtkaars uit", constateerde Haarhuis. "We hebben onszelf gisteren in een goede positie neergezet, want we deden niets onder voor een team dat op papier stukken sterker is."

Dat optimisme had zaterdag zeker in het dubbelspel omgezet moeten worden in een overwinning, maar Jean-Julien Rojer en Robin Haase bleken niet opgewassen tegen Andrey Golubev en Aleksandr Nedovseyov.

"In het dubbel ben je favoriet en dat moet je dan ook naar je toetrekken. Dat doe je niet, waardoor de opdracht om het nog om te draaien een te zware last wordt", aldus Haarhuis.

Robin Haase wist het tij niet meer te keren. (Foto: Pro Shots)

'Alles moet meezitten om te winnen'

Haase wist vervolgens tegen de Kazachse kopman Alexander Bublik lang bij te blijven, maar na verlies van de eerste set was het duel praktisch voorbij. "Twee verkeerde volleys in de tiebreak van de eerste set maken het verschil", vond Haarhuis.

De captain weet dat de Nederlandse tennissers alles mee moeten hebben om van een land als Kazachstan te winnen. "Wij hebben niet drie spelers in de top vijftig of top honderd van de wereld. Alles moet meezitten om te winnen; je moet goed spelen en zij niet. Je moet de calls meekrijgen. En dat moet dan drie wedstrijden lang. En dat is nu te veel gevraagd."

Door de nederlaag ontbreken de Nederlandse tennissers in november bij de Davis Cup Finals, die voor het tweede jaar in Madrid worden gehouden.