Arantxa Rus heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de halve finales van het WTA-toernooi in Monterrey bereikt. Ze treft daarin Elina Svitolina, de nummer zeven van de wereld.

De 29-jarige Rus was op het Mexicaanse hardcourt veel te sterk voor Rebecca Peterson uit Zweden, de nummer zes van de plaatsingslijst: 6-1 en 6-1.

Ze strijdt zaterdagavond (lokale tijd) tegen Svitolina om een plek in de finale. De Oekraïense versloeg zelf Leylah Annie Fernandez uit Canada met 6-4 en 7-5.

Door haar goede prestaties nadert Rus haar beste positie ooit op de WTA-ranking. De huidige nummer 76 van de wereld klimt in ieder geval naar plek 70. In 2012 was ze de nummer 61 van de wereld.

Rus begon het toernooi met wat fortuin, omdat haar opponente Varvara Flink uit Rusland in de eerste ronde geblesseerd opgaf. Ze versloeg daarna Lauren Davis uit de Verenigde Staten.

De Zuid-Hollandse is bezig aan haar vierde grote toernooi van 2020. Eerder kwam ze op de Australian Open tot de tweede ronde, verloor ze met het Fed Cup-team van Wit-Rusland en strandde ze direct op het WTA-toernooi in Acapulco.