De Nederlandse tennissers doen eind dit jaar niet mee aan de Davis Cup Finals. Oranje verloor zaterdag in de kwalificaties in Nur-Sultan met 3-1 van Kazachstan.

Robin Haase en Jean-Julien Rojer verloren in de ochtend al het dubbelspel, waardoor Nederland op een 2-1-achterstand kwam. Haase ging daarna ook in het enkelspel onderuit, tegen de Kazachse kopman Alexander Bublik: 7-6 (4) en 6-1.

De eerste set tussen Haase, de nummer 169 van de wereld, en Bublik, de mondiale nummer 51, ging gelijk op. Bublik trok die set in de tiebreak naar zich toe, na een paar slordige punten van de Nederlander.

De Kazach liep vervolgens in set twee in een razend tempo uit naar een 4-0-voorsprong. Die royale marge gaf hij niet meer uit handen, waardoor Kazachstan eind dit jaar in Madrid mee mag doen aan de tweede editie van de Davis Cup Finals.

Jean-Julien Rojer en Robin Haase gingen in het dubbelspel ten onder. (Foto: Pro Shots)

Haase verliest ook in dubbelspel

Eerder op zaterdag gingen Haase en Rojer in het dubbelspel al onderuit tegen Andrey Golubev en Aleksandr Nedovseyov.

Het ging al in de eerste game van de partij mis voor de Nederlanders. De Kazachen plaatsten een break en gaven die voorsprong niet meer uit handen.

In set twee verloren Rojer en Haase in de vierde game hun service. Aangezien zij in de tweede set geen enkele breakkans kregen, was het pleit daarmee beslecht.

Haase had Nederland vrijdag nog op voorsprong gezet door van Mikhail Kukushkin te winnen. Tallon Griekspoor verloor vervolgens van Bublik.