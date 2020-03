Het Nederlandse Davis Cup-team staat op een 2-1-achterstand in het duel met Kazachstan. Jean-Julien Rojer en Robin Haase verloren zaterdag in Nur-Sultan het dubbelspel.

Het koppel ging met twee keer 6-3 ten onder tegen Andrey Golubev en Aleksandr Nedovseyov. Oranje moet nu de laatste twee partijen in het enkelspel winnen om een plek in de Davis Cup Finals te bemachtigen.

Het ging al in de eerste game van de partij mis voor de Nederlanders. De Kazakken braken de service en gaven die voorsprong niet meer uit handen.

In set twee verloren Rojer en Haase in de vierde game hun service. Aangezien zij in de tweede set geen enkele breakkans kregen, was het pleit daarmee beslecht.

Later op zaterdag worden in Nur-Sultan, het vroegere Astana, de twee enkelspelpartijen gespeeld. Haase treedt eerst aan tegen Alexander Bublik. Als hij wint speelt Tallon Griekspoor daarna tegen Mikhail Kukushkin.

De Davis Cup Finals worden eind november in Madrid gespeeld. Vorig jaar, bij de eerste editie van het evenement, verloor Nederland in de groepsfase met 2-1 van Kazachstan.