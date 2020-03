Robin Haase verraste zijn tegenstander Mikhail Kukushkin bij de Davis Cup-ontmoeting met Kazachstan met een onderhandse service op matchpoint. Mede daardoor won de Hagenaar de openingspartij van het kwalificatieduel.

"Ik serveerde goed in de slotfase en zag hem steeds verder naar achteren stappen. Op een gegeven moment stond hij bij wijze van spreken in de tribune. Toen was het dus goed hem naar voren te lokken", legde Haase uit aan De Telegraaf. "Dat pakte prima uit, want ik kon na zijn return meteen druk zetten en het punt winnen."

De nummer 169 van de wereld rekende in drie sets af met Kukushkin, die op de ATP-ranking 78 plaatsen hoger staat. Vervolgens verloor Tallon Griekspoor (ATP-196) van Alexander Bublik (ATP-51), waardoor de stand na de eerste dag 1-1 is.

"Zij waren de favorieten en dat zijn ze dus nog steeds", concludeerde Haase. "Natuurlijk was het anders geweest wanneer we nu met 2-0 voor hadden gestaan. Maar dat is helaas niet het geval."

Zaterdag staan de andere twee enkelspelen en het dubbelspel op het programma. Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof staan op papier voor de dubbelpartij, maar die namen kunnen nog veranderen. Zo kan ook Haase die wedstrijd spelen.

"Ik voel me fit, maar weet nu echt nog niet of ik nog twee partijen ga spelen. De captain beslist, zo is het altijd geweest en zo zal het deze keer ook gaan", besloot Haase.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de onderhandse service van Robin Haase op matchpoint te bekijken.