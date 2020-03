Het Nederlandse Davis Cup-team staat na de eerste dag van het kwalificatieduel met Kazachstan op 1-1. Robin Haase boekte een knappe zege op Mikhail Kukushkin, waarna Tallon Griekspoor in twee tiebreaks verloor van Alexander Bublik.

De 23-jarige Griekspoor (ATP-196) maakte het de Kazachse kopman Bublik (ATP-51) lastig op de indoorbaan in Nur-Sultan (het vroegere Astana), maar het lukte hem niet om voor een verrassing te zorgen: 6-7 (4) en 6-7 (4).

Haase (32) had bijna 2,5 uur nodig om af te rekenen met zijn leeftijdsgenoot Kukushkin: 6-4, 6-7 (2) en 6-3. De Nederlandse kopman besliste het duel op zijn tweede matchpoint met een onderhandse service.

Kukushkin is de nummer 91 van de wereld. Daarmee staat hij 78 plaatsen hoger dan Haase.

Zaterdag volgen de dubbelpartij (met voor Nederland Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer) en de singles Bublik-Haase en Kukushkin-Griekspoor.

Nederland en Kazachstan strijden om een plek in de Davis Cup Finals van eind november in Madrid. Vorig jaar, bij de eerste editie van het evenement, verloor Nederland in de groepsfase met 2-1 van Kazachstan.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de onderhandse service van Robin Haase op matchpoint te bekijken.