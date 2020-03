Arantxa Rus heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi in Monterrey. Ze rekende in Mexico af met de Amerikaanse Lauren Davis.

Na een partij van ruim een uur en drie kwartier stond er 7-5 en 6-0 op het scorebord voor de 29-jarige Rus, die de nummer 76 van de wereld is. Davis staat vijftien plaatsen hoger.

Eerder hoefde Rus niet in actie te komen tijdens de openingsronde: opponente Varvara Flink uit Rusland trok zich terug. Voor een plek in de halve finales staat Rus tegenover Rebecca Peterson uit Zweden, die als mondiale 45 de nummer zes van de plaatsingslijst is.

Na een aantal tegenvallende jaren is Rus op de weg terug. Ze knokte zich in 2019 terug in de top honderd van de wereldranglijst en heeft dit jaar als doel om haar beste ranking ooit te verbeteren.

Op haar top, in augustus 2012, was ze de nummer 61 van de WTA-ranking. Als Rus erin slaagt om in Monterrey ook van de Zweedse Peterson te winnen, dan komt ze al aardig in de buurt van plek 61. Virtueel staat de Delftse dan 69e.

Rus is bezig aan haar vierde grote toernooi van 2020. Eerder kwam ze op de Australian Open tot de tweede ronde, verloor ze met het Fed Cup-team van Wit-Rusland en strandde ze direct op het WTA-toernooi in Acapulco.