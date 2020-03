Kim Clijsters heeft het gevoel dat ze langzaam maar zeker beter wordt. De viervoudig Grand Slam-winnares leed in de nacht van dinsdag op woensdag haar tweede nederlaag sinds ze terugkeerde, maar ziet perspectief.

"Ik voelde dat bepaalde zaken al beter gingen, maar andere dingen hebben nog heel wat verbetering nodig. Daarom is het goed om wedstrijden te spelen", zei Clijsters tegen Sporza na haar verlies tegen Johanna Konta in Monterrey.

Vorige maand ging ze bij haar rentree in Dubai onderuit tegen Garbiñe Muguruza. "Daar begon ik niet goed, omdat ik overweldigd was. Vandaag begon ik veel beter, zat ik meteen in de wedstrijd en serveerde ik veel beter", aldus de Belgische.

"Dat zijn enkele van de positieve punten. Aan de punten die beter moeten, zal ik erg hard werken. Zo moet bijvoorbeeld het spel weer 'lezen' een stuk beter. Ik zit nog steeds in een fase waarin ik wil focussen op wat ik doe en hoe ik me voel."

Kim Clijsters werd in Monterrey luid aangemoedigd door haar zoontje. (Foto: Pro Shots)

Indian Wells volgende toernooi

De 36-jarige Clijsters, die drie keer de US Open won en eenmaal de Australian Open, deed in Dubai en Monterrey met een wildcard mee en zal dat volgende week in Indian Wells ook doen.

"Ik moet vertrouwen hebben in het proces en hard blijven werken om elke partij beter te worden", zei ze. "Ik zou graag grote stappen zetten, maar ik moet focussen op die kleine stappen en elke dag beter worden."

Clijsters won nog geen set sinds haar terugkeer. Tegen Muguruza werd het 6-2 en 7-6 (6) en Konta bleek in Monterrey met 6-3 en 7-5 te sterk.