Kim Clijsters heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ook haar tweede partij verloren sinds ze terug is op de tennisbaan. De viervoudig Grand Slam-winnares was bij het WTA-toernooi van Monterrey niet opgewassen tegen de Britse Johanna Konta.

Na een partij van bijna anderhalf uur stond er 6-3 en 7-5 op het scorebord voor de 28-jarige Konta, die op de wereldranglijst de zestiende plek bezet en sterk voor de dag kwam in Mexico.

De acht jaar oudere Clijsters maakte op 17 februari haar rentree in Dubai, waar ze in Garbiñe Muguruza eveneens een sterke speelster trof. Ook in die partij slaagde ze er niet in een set te pakken: 6-2, 7-6 (6).

Tegen Konta kende Clijsters, die in Monterrey meedeed op een wildcard, vooral problemen met haar service. Ze kwam in de eerste set regelmatig in de problemen op haar tweede opslag en sloeg in de tweede set een aantal dubbele fouten.

Clijsters is na zeven jaar terug op de tennisbaan en hoopt weer mee te doen in de top. Ze won tussen 2001 en 2010 vier Grand Slam-toernooien - drie keer de US Open en eenmaal de Australian Open - en was de nummer één van de wereld.

Het is de tweede keer dat Clijsters een comeback maakt, want in 2009 keerde ze na twee jaar terug. Dat leidde toen tot twee US Open-titels én winst van de Australian Open.

