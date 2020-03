Arantxa Rus heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey. De Delftse zag haar Russische tegenstander Varvara Flink opgeven.

Flink kon in de eerste set bij een 3-4-achterstand niet verder vanwege een blessure. Rus stootte daardoor zonder zich bovenmatig te hebben ingespannen voor de volgende ronde.

Rus neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Lauren Davis, die in twee sets veel te sterk was voor de Argentijnse Nadia Podoroska: 6-0 en 6-3.

Kim Clijsters komt in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst in actie in Monterrey. De teruggekeerde Belgische stuit dan op de Engelse Johanna Konta, de nummer vijftien van de wereld.

Pattinama-Kerkhove verliest van Kuzmova

Lesley Pattinama-Kerkhove slaagde er later op dinsdag niet in om de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi in Lyon. De Goesse verloor in drie sets van de Slowaakse Viktoria Kuzmova: 2-6, 6-2 en 2-6.

Pattinama-Kerkhove speelde een wisselvallige wedstrijd. Ze herstelde zich met de winst van de tweede set knap van het verlies van de eerste set, maar viel in de beslissende set weer terug in oude fouten.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis, Kiki Bertens, maakt deze week niet ergens haar opwachting. De Wateringse pakte drie weken geleden de titel in Sint-Petersburg en haalde vorige week de kwartfinales in Doha.