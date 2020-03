Arantxa Rus heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey. De Delftse zag haar Russische tegenstander Varvara Flink opgeven.

Flink kon in de eerste set bij een 3-4-achterstand niet verder vanwege een blessure. Rus stootte daardoor zonder zich bovenmatig te hebben ingespannen voor de volgende ronde.

Rus neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Lauren Davis, die in twee sets veel te sterk was voor de Argentijnse Nadia Podoroska: 6-0 en 6-3.

Kim Clijsters komt in de nacht van dinsdag op woensdag in actie in de eerste ronde in Monterrey. Ze stuit dan op de Engelse Johanna Konta, de nummer vijftien van de wereld.

Clijsters is bezig aan haar tweede rentree. De voormalige nummer één van de wereld keerde twee weken geleden in Dubai terug met een nederlaag tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza: 2-6 en 6-7 (6).

Muguruza veroverde in de afgelopen twee jaar de titel in Monterrey: ze won in de finale in 2018 van de Hongaarse Timea Babos en vorig jaar van de Wit-Russische Viktoria Azarenka.