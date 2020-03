Rafael Nadal heeft voor de derde keer in zijn carrière het toernooi van Acapulco gewonnen. De Spanjaard was in de finale met 6-3 en 6-2 veel te sterk voor Taylor Fritz.

De als eerste geplaatste Nadal was ook in 2005 en 2013 de beste op het Mexicaanse hardcourt. In totaal is het de 85e ATP-titel in zijn carrière.

Tegen Fritz, de nummer 35 van de wereld, kwam Nadal geen moment in de problemen. In de eerste set had hij genoeg aan een break op 4-3. In de tweede set nam zijn Amerikaanse opponent weliswaar een 2-1-voorsprong, maar daarna trok de mondiale nummer twee met vijf gewonnen games de zege naar zich toe.

Nadal leverde deze week in Acapulco geen enkele set in. Fritz had op weg naar de finale twee driesetters nodig.

Voor Nadal was het zijn eerste toernooizege van het jaar. Op de Australian Open werd de 33-jarige Spanjaard in de kwartfinales uitgeschakeld door Dominic Thiem. Bij de ATP Cup, eveneens in Australië, ging hij in de finale met Spanje onderuit tegen het Servische team van Novak Djokovic.