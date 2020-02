Novak Djokovic heeft zaterdag voor de vijfde keer de titel veroverd op het ATP-toernooi van Dubai. De nummer één van de wereld won in de finale in twee sets van Stéfanos Tsitsipás: 6-3 en 6-4.

Djokovic sloeg op de juiste momenten toe. Hij brak Tsitsipás in de eerste set bij een 4-3-voorsprong en in de tweede set bij 4-4, waarna hij beide keren de set uitserveerde.

De Serviër is dit jaar nog ongeslagen. Hij pakte vorige maand al de eindzege op de Australian Open en was met zijn land ook de beste op de ATP Cup.

Djokovic leed in november zijn laatste nederlaag. Hij verloor toen van Roger Federer in de groepsfase van de ATP Finals en was daarmee uitgeschakeld op het eindejaarstoernooi.

Tsitsipás, de winnaar van de ATP Finals, ging vorig jaar ook al onderuit in de finale in Dubai. Hij was toen niet opgewassen tegen Federer, die er dit jaar niet bij was.

Nadal plaatst zich voor finale in Acapulco

Rafael Nadal plaatste zich zaterdag voor de finale van het ATP-toernooi in Acapulco. De nummer twee van de wereld won in de halve finales in twee sets van Grigor Dimitrov: 6-3 en 6-2.

Nadal werd in beide sets nog wel vroeg gebroken, maar hij herstelde daarna op overtuigende wijze de schade en kon zelfs energie sparen voor de eindstrijd.

De Spanjaard neemt het zondag in de finale op tegen Taylor Fritz, die in de andere halve finale drie sets nodig had tegen John Isner: 2-6, 7-5 en 6-3.

Nadal veroverde in 2005 en 2013 al eens de titel in Acapulco en verloor in 2017 de finale van Sam Querrey. Nick Kyrgios was vorig jaar de beste na een zege op Alexander Zverev.