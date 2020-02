Novak Djokovic is vrijdag aan zijn eerste nederlaag van het seizoen ontsnapt. De Serviër overleefde in zijn halve finale tegen Gaël Monfils van het ATP-toernooi in Dubai maar liefst drie matchpoints.

De 32-jarige Djokovic rekende in drie sets af met de één jaar oudere Monfils: 2-6, 7-6 (8) en 6-1. De partij op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten nam ruim 2,5 uur in beslag.

In de tiebreak van de tweede set overleefde Djokovic liefst drie matchpoints. Op zijn derde setpunt sloeg hij zelf wel toe, waarna hij in de beslissende set een maatje te groot was voor de Fransman, die negende staat op de wereldranglijst.

In de finale speelt de nummer één van de wereld tegen Stéfanos Tsitsipás. De als tweede geplaatste Griek versloeg Daniel Evans met 6-2 en 6-3.

Djokovic kan in Dubai zijn derde toernooi van dit jaar winnen. Vorige maand schreef hij voor de achtste keer in zijn loopbaan de Australian Open op zijn naam en won hij met zijn land de ATP Cup.

Medio november leed Djokovic zijn laatste nederlaag. Bij de ATP Finals ging hij toen in de groepsfase onderuit tegen Roger Federer en was daarmee uitgeschakeld op het eindejaarstoernooi.