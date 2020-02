Na een carrière van bijna twintig jaar en vijf Grand Slam-titels besloot Maria Sharapova woensdag per direct een punt achter haar loopbaan te zetten. Oud-tennisster en televisiecommentator Kristie Boogert denkt dat de tenniswereld een unieke persoonlijkheid gaat missen.

"Sharapova was een heel ander type tennisster dan we nu vaak zien. Ze was mentaal heel sterk en stond daardoor met een attitude op de baan die heel imponerend was. Ik zag haar altijd een beetje als een terriër: Sharapova beet zich ergens in vast en liet niet meer los", zegt de 46-jarige Boogert in gesprek met NU.nl.

"Door die instelling stond ze in een wedstrijd vaak al met 3-0 voor. Sharapova was daarnaast een harde werkster en ongelooflijk gedisciplineerd. Je zag in haar tennis die combinatie van haar Russische roots en het feit dat ze opgegroeid is in de VS, waar niks te gek is. Ze was echt een tennisicoon."

125 Video Sharapova stopt op haar 32e: dit was haar tenniscarrière

De nu 32-jarige Sharapova vestigde al op zeventienjarige leeftijd haar naam in het toptennis door Wimbledon te winnen, waarna ook titels op de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014) volgden. Slechts vijf speelsters wisten net als de Russin een zogenoemde Career Slam te voltooien.

"Het is al bijzonder dat ze alle Grand Slam-toernooien heeft gewonnen, maar ik vind het helemaal knap dat ze als hardcourtspeelster uitgerekend twee titels op het gravel van Roland Garros veroverde. Dat is wat mij betreft misschien nog wel het bijzonderste van haar carrière. Ze toonde na haar vroege Wimbledon-titel aan een blijvertje te zijn", aldus Boogert.

Maria Sharapova schreef op zeventienjarige leeftijd Wimbledon op haar naam. (Foto: Getty Images)

'Na dopingschorsing is ze nooit meer in het ritme gekomen'

De laatste jaren van haar carrière bereikte Sharapova overigens weinig meer. De voormalige nummer één van de wereld kreeg in 2016 een schorsing van vijftien maanden opgelegd voor het gebruik van het verboden middel meldonium, wat het begin van het einde voor haar loopbaan betekende.

Sharapova maakte in april 2017 haar rentree en won in oktober van dat jaar nog het toernooi van Tianjin, maar bereikte daarna nooit meer de finale van een WTA-toernooi. Een periode vol blessureleed volgde, waardoor Sharapova nooit meer in de buurt kwam van haar topniveau.

"Als je haar loopbaan wil typeren, zie je een carrière met veel zijsprongen. Ten eerste door die schorsing voor het gebruik van meldonium, maar ook door die vele blessures. Na haar rentree van die schorsing is ze helaas nooit meer in haar ritme gekomen", zegt Boogert.

"Iemand van haar status zou eigenlijk niet te lang moeten aanmodderen en afhankelijk moeten zijn van wildcards om mee te doen aan toernooien. Het siert haar wel dat ze per direct stopt en niet nog een afscheidstour houdt. Ze kan terugkijken op een prachtige carrière."