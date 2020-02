Kiki Bertens is er woensdag niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken op het toernooi in Doha. De nummer zes van de wereld verloor in drie sets van Zheng Saisai: 6-3, 3-6 en 4-6.

Beide speelsters grossierden in breaks in de openingsfase van de wedstrijd. In de eerste set werden slechts drie games gewonnen door de serverende speelster.

In de tweede set kwam Bertens direct een break achter, maar bij 2-3 maakte ze die achterstand ongedaan. Vervolgens verloor de 28-jarige Westlandse opnieuw tweemaal haar opslagbeurt, zodat er een derde set aan te pas moest komen.

In die derde set ging het tot 3-4 gelijk op, waarna de Chinese nummer 37 van de wereldranglijst de service van Bertens brak. Zheng mocht voor de wedstrijd serveren, maar de Nederlandse brak haar terug: 4-5. Vervolgens verloor Bertens ook haar opslagbeurt en daarmee de partij: 4-6.

In kwartfinale speelt Zheng tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Eerste nederlaag Bertens na vijf zeges

Bertens was vijf wedstrijden op rij ongeslagen op de WTA Tour en inclusief de Fed Cup won ze haar laatste zeven enkelpartijen. Twee weken geleden schreef ze het toernooi in Sint-Petersburg op haar naam.

Daarna sloeg ze om overbelasting te voorkomen het toernooi van Dubai over. Na een bye in de eerste ronde in Doha, was ze in de tweede ronde te sterk voor de Tsjechische Karolína Muchová.

Vorig jaar vormde de kwartfinale in Qatar het eindstation voor Bertens, waar ze verloor van de latere winnares Elise Mertens. In Doha doen zes speelsters uit de top tien van de WTA-ranking mee, onder wie wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty.

Bertens gaat zich na haar uitschakeling richten op Indian Wells, dat op 9 maart begint.