Maria Sharapova heeft besloten om per direct een punt achter haar loopbaan te zetten. De vijfvoudig Grand Slam-winnares heeft al enige tijd last van een schouderblessure, waardoor ze vorig jaar amper in actie kwam.

"Tennis heeft me heel veel gegeven, maar na 28 jaar en vijf Grand Slam-titels ben ik er klaar voor om een andere berg te beklimmen", schrijft Sharapova woensdag in een column in de Vogue, waarin ze haar afscheid aankondigt.

Sharapova staat bekend als een van de beste tennissters aller tijden. De Russin is een van de zes speelsters die in hun loopbaan alle Grand Slam-toernooien wonnen. Alleen Margaret Court, Chris Evert, Martina Navrátilová, Steffi Graf en Serena Williams slaagden daar ook in.

Dit bericht wordt aangevuld.