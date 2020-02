Maria Sharapova heeft besloten om per direct een punt achter haar loopbaan te zetten. De vijfvoudig Grand Slam-winnares en voormalige nummer één van de wereld heeft al enige tijd last van een schouderblessure.

"Tennis heeft me heel veel gegeven, maar na 28 jaar en vijf Grand Slam-titels ben ik er klaar voor om een andere berg te beklimmen", schrijft Sharapova woensdag in een column in de Vogue, waarin ze haar afscheid aankondigt.

Sharapova staat bekend als een van de beste tennissters aller tijden. De Russin, die in haar loopbaan 36 WTA-titels veroverde en 21 weken de WTA-ranking aanvoerde, is een van de zes speelsters die alle Grand Slam-toernooien wonnen. Alleen Margaret Court, Chris Evert, Martina Navrátilová, Steffi Graf en Serena Williams voltooiden een zogenoemde Career Slam.

De eerste Grand Slam-titel van Sharapova dateert van 2004, toen ze op zeventienjarige leeftijd Wimbledon op haar naam schreef. Daarna volgden ook titels op de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014).

Maria Sharapova schreef op zeventienjarige leeftijd Wimbledon op haar naam. (Foto: Getty Images)

Dopingschorsing hield Sharapova 15 maanden aan de kant

In 2016 werd Sharapova voor vijftien maanden geschorst, omdat ze tijdens de Australian Open van dat jaar positief had gestest op meldonium. Dat middel was eind 2015 door antidopingagentschap WADA op de lijst met verboden middelen gezet.

In april 2017 maakte Sharapova haar rentree, waarna ze in oktober het WTA-toernooi van Tianjin op haar naam schreef. Na die titel haalde ze op geen enkel toernooi meer de finale. In de herfst van haar carrière kreeg ze steeds vaker te maken met blessureleed, waardoor ze in 2019 slechts vijftien wedstrijden speelde.

Begin dit jaar deed Sharapova nog wel mee aan de Australian Open, maar ze werd in Melbourne al in de eerste ronde uitgeschakeld. De zilveren medaillewinnares van de Olympische Spelen van 2012 was door haar teleurstellende resultaten afgezakt naar de 373e positie op de wereldranglijst.