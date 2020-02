Andy Murray hoopt volgende maand zijn eerste wedstrijd van 2020 te spelen, maar houdt er tegelijkertijd rekening mee dat hij dit jaar opnieuw onder het mes moet. De Schot, die de training inmiddels heeft hervat, ervaart problemen rondom zijn vorig jaar geopereerde rechterheup.

De 32-jarige Murray kwam in november vorig jaar voor het laatst in actie, toen hij in drie sets van Tallon Griekspoor won op de Davis Cup Finals in Madrid. De drievoudig Grand Slam-winnaar had in die wedstrijd last van een blauwe plek in zijn liesstreek en bleef daarna met fysiek ongemak kampen.

Volgens Murray groeit er bot in het zachte weefsel rondom zijn kunstheup, die begin vorig jaar werd aangebracht. Pas als het bot helemaal is uitgegroeid, behoort een operatie tot de mogelijkheden. Als Murray daarvoor kiest, moet hij zo'n twee maanden revalideren en mist hij mogelijk Wimbledon of de Olympische Spelen.

"De komende weken ga ik de heup uitgebreid testen en hopelijk pakt dat positief uit", zegt Murray tegen The Guardian. "Zo niet, dan moet ik het bot waarschijnlijk laten verwijderen. Aan het einde van volgende maand hoop ik te weten of ik ermee kan spelen of niet. Ik ben nu oké, maar er is een verschil tussen tennissen op hoog niveau en wat ik nu laat zien."

Murray liet zich begin vorig jaar opereren aan zijn heup en verwachtte nooit meer in actie te komen, maar maakte in augustus 2019 zijn rentree in het enkelspel. Twee maanden later won hij in Antwerpen zijn eerste ATP-toernooi sinds 2017. Hij hoopte dit jaar weer mee te doen aan de Australian Open, maar meldde zich geblesseerd af.

"Dat was zwaar voor me, want ik was juist weer goed aan het spelen. Ik wil dolgraag meedoen aan Grand Slam-toernooien, de vraag is alleen of ik dat nog kan. Wellicht kan ik over een paar weken gewoon weer in actie komen, maar ik ben door de laatste jaren wat pessimistischer geworden over het bepalen van een rentree."