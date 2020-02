Arantxa Rus is in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) direct gestrand op het WTA-toernooi van Acapulco. De Nederlandse nummer 75 van de wereld had geen antwoord op het spel van Nao Hibino.

Het werd 6-3 en 6-1 voor de Japanse, die op de wereldranglijst vier plaatsen hoger staat. De partij op het Mexicaanse hardcourt duurde zo'n anderhalf uur.

De 29-jarige Rus is de enige Nederlandse die meedeed in Acapulco. Kiki Bertens speelt deze week in Doha, waar ze maandag de achtste finales bereikte.

Voor Rus was het toernooi in Acapulco haar derde grote toernooi van het jaar. In januari deed ze mee aan de Australian Open, waar ze in de tweede ronde verloor van de Amerikaanse Madison Keys.

Begin deze maand nam ze het met het Fed Cup-team op tegen Wit-Rusland. Ze verloor in Den Haag haar beide partijen en ging met 3-2 ten onder met Nederland.