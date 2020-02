Novak Djokovic heeft maandag de eerste wedstrijd sinds zijn eindzege op de Australian Open gewonnen. De Serviër was in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Dubai een maatje te groot voor Malek Jaziri en verlengde zo zijn imponerende zegereeks.

Djokovic had iets meer dan een uur nodig om Jaziri te verslaan: 6-1 en 6-2. De 36-jarige Tunesiër bezet de 260e positie op de wereldranglijst en deed mee op basis van een wildcard. Hij dwong geen enkel breakpoint af tegen de nummer één van de wereld.

Door zijn overwinning op Jaziri is Djokovic nog altijd ongeslagen dit jaar. De Serviër won begin deze maand de Australian Open door Dominic Thiem in een spannende finale te verslaan. Daarvoor deed hij met zijn land mee aan de eerste editie van de ATP Cup, die Servië won door Spanje te verslaan.

De overwinning op Jaziri in Dubai betekende dan ook de veertiende zege op rij voor Djokovic. In de tweede ronde wacht de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar een wedstrijd tegen Philipp Kohlschreiber. De Duitser was in zijn openingspartij met moeite te sterk voor de Egyptenaar Mohamed Safwat (4-6, 6-4 en 6-0).

De 32-jarige Djokovic bereikte in zijn loopbaan vijf keer de finale in Dubai. De Serviër won het hardcourttoernooi in 2009, 2010, 2011 en 2014, waarna hij in 2015 in de eindstrijd zijn meerdere moest erkennen in Roger Federer.

Van 'De Grote Drie' is Djokovic de enige die meedoet in Dubai. Federer is voorlopig uit de roulatie door een operatie aan zijn knie en Rafael Nadal doet deze week mee aan het hardcourttoernooi in het Mexicaanse Acapulco.