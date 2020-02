Kiki Bertens heeft maandag zonder veel problemen de achtste finales van het WTA-toernooi in Doha bereikt. De Nederlandse, die in de eerste ronde een bye had, rekende op het Qatarese hardcourt af met de Tsjechische Karolína Muchová.

De 28-jarige Bertens had een uur en 24 minuten nodig om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen: 6-2 en 6-4. Ze werkte liefst zes breakpoints weg tegen Muchová (WTA-27) en sloeg zelf wel drie keer toe op de service van de 23-jarige Tsjechische.

De eerste vier games van de wedstrijd gingen allemaal naar Bertens, waarna ze in het vervolg van de eerste set niet meer in de problemen kwam. In het tweede bedrijf had de Westlandse, die veel punten op haar eerste service won, aan een break op 2-2 genoeg om afstand te nemen van Muchová en de zege veilig te stellen.

Bertens kwam maandag voor het eerst in actie sinds ze acht dagen geleden het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam schreef. De nummer zes van de wereld besloot daarna het toernooi in Dubai over te slaan om overbelasting te voorkomen. Ze is nu vijf wedstrijden op rij ongeslagen op de WTA Tour.

Vorig jaar vormde de kwartfinale in Doha het eindstation voor Bertens, waar ze verloor van de latere winnares Elise Mertens. Om dit keer opnieuw de laatste acht te bereiken in de Qatarese hoofdstad, moet Bertens afrekenen met Saisai Zheng, Hsieh Su-wei of Vera Zvonareva.

In Doha doen zes speelsters uit de top tien van de WTA-ranking mee, onder wie wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty. De als zevende geplaatste Bertens richt zich na het toernooi in Doha op Indian Wells, dat op 9 maart begint.