Novak Djokovic hoopt dat Roger Federer snel herstelt van zijn knieblessure. De nummer één van de wereld had de lange afwezigheid van de Zwitser niet zien aankomen.

De 38-jarige Federer maakte donderdag bekend dat hij een operatie aan zijn pijnlijke knie had ondergaan en dat hij daardoor onder meer Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan.

"Dat verraste me, om eerlijk te zijn", zei zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic tegen verzamelde media in Abu Dhabi, waar hij zich voorbereidt op het ATP-toernooi van Dubai.

"Ik wist wel dat hij op de Australian Open last had van een blessure, maar niemand kende eigenlijk de precieze ernst ervan. Ik hoop dat hij snel terug is, want de sport heeft hem nodig."

'Zo'n operatie gun je niemand'

De 32-jarige Djokovic onderging zelf ooit ook een ingreep aan zijn knie. "Zo'n operatie gun je niemand. Ik heb het zelf een keer meegemaakt en hoop dat het daarbij blijft."

Djokovic en twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer troffen elkaar eind januari in de halve finales van de Australian Open. De Serviër won relatief eenvoudig in drie sets: 7-6 (1), 6-4 en 6-3.

Federer zou de komende maanden al minder in actie komen, omdat hij niet graag op gravel speelt. Door zijn absentie moet hij vrezen dat hij flink gaat zakken op de wereldranglijst.