Roger Federer kan lange tijd niet in actie komen. De Zwitser heeft woensdag een knieoperatie ondergaan en mist daardoor onder meer Roland Garros.

"Ik heb al een tijdje last van mijn knie", vertelt de 38-jarige Federer donderdag op sociale media. "Ik hoopte dat het vanzelf over zou gaan, maar na wat tests en overleg met mijn team heb ik besloten om me te laten opereren in Zwitserland."

De dokters die de operatie uitvoerden, bevestigden dat de ingreep noodzakelijk was. "Ze vertrouwen erop dat ik volledig zal herstellen", vervolgt Federer. "Helaas moet ik wel de toernooien in Dubai, Indian Wells, Bogota en Miami en Roland Garros laten schieten."

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar denkt niet aan het einde van zijn carrière en verwacht komende zomer zijn rentree te maken tijdens het grasseizoen. Zijn deelname aan Wimbledon lijkt vooralsnog niet in gevaar. "Ik kan niet wachten om weer te spelen. Ik zie jullie op het gras", sluit hij af.

Federer zou gravelseizoen al grotendeels overslaan

Federer zou de komende maanden al weinig toernooien spelen, omdat hij niet graag op gravel in actie komt. De afgelopen jaren sloeg hij het gravelseizoen soms zelfs volledig over en dit jaar zou hij alleen in actie komen op Roland Garros. Dat gaat nu dus alsnog niet door.

Door zijn lange afwezigheid moet Federer, die dit jaar in Tokio voor de zesde keer mee wil doen aan de Olympische Spelen, vrezen dat hij flink zal zakken op de wereldranglijst.

Op dit moment is hij de mondiale nummer drie, achter Rafael Nadal en Novak Djokovic. Op de Australian Open kwam hij vorige maand tot de halve finales, waarin hij van de latere winnaar Djokovic verloor.