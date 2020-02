Daniil Medvedev doet begin juni mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Het wordt de vierde keer dat de huidige nummer vijf van de wereld zich in Nederland voorbereidt op Wimbledon.

"Ik ben blij dat ik terugkeer in Nederland om in Rosmalen te spelen", zegt Medvedev woensdag op de site van het toernooi. "Ik hou ervan om op gras te spelen en dit is voor mij een perfecte voorbereiding op Wimbledon."

De 24-jarige Rus deed ook in 2016, 2017 en 2018 mee in Rosmalen. Hij kwam op het Brabantse gras nooit verder dan de kwartfinales (2017). In 2016 en 2018 waren de achtste finales zijn eindstation op het ATP 250-toernooi.

Medvedev kwam vorige week nog in actie op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij verrassend in de eerste ronde strandde. Een maand daarvoor op de Australian Open werd hij in de achtste finales uitgeschakeld door Stan Wawrinka.

Eerder werd al bekend dat Kiki Bertens in juni meedoet in Rosmalen. De Westlandse bereikte vorig jaar de finale en verloor daarin in drie sets verrassend van de Amerikaanse Alison Riske. De komende editie van het grastoernooi in Rosmalen wordt van 6 tot en met 12 juni gehouden.