De Chinese tennissers hebben zich dinsdag teruggetrokken voor de komende Davis Cup-speelronde. De ploeg kan vanwege het veelbesproken coronavirus het land niet uit.

China zou begin maart in de play-offs in voor een plek in Wereldgroep I in en tegenover Roemenië staan. Dat land is nu automatisch door naar de volgende ronde, zo heeft de Davis Cup-organisatie bepaald.

De absentie van de Chinese ploeg in de Davis Cup is niet het eerste gevolg van het coronavirus in de sport. Zo werd in de Formule 1 de Chinese Grand Prix uitgesteld en ging de Formule E-race op Chinese bodem helemaal niet door.

Bij de volgende Davis Cup-speelronde staat Nederland in de kwalificatieronde tegenover Kazachstan voor de Davis Cup Finals van 2020 in Madrid.

De verliezer van de ontmoeting op Kazachse bodem komt uit in de Wereldgroep I, waarin Roemenië dus een van de mogelijke tegenstanders is. Dit jaar wordt voor het eerst volgens een nieuwe opzet gespeeld in de Davis Cup.