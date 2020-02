Kim Clijsters houdt een overwegend goed gevoel over aan haar rentree als tennisster. De viervoudig Grand Slam-winnares verloor maandag in Dubai van Garbiñe Muguruza, maar was zeker niet kansloos.

In de tweede set dwong de 36-jarige Clijsters de nummer zestien van de wereld zelfs om tot het uiterste te gaan. Ze slaagde er net niet in een derde set af te dwingen: 6-2, 7-6 (6).

"Het positieve is dat ik me weer in de wedstrijd kon knokken in de tweede set. Op dat moment had ik het goede gevoel op de baan. Dat niveau moet ik nu proberen van begin tot eind uit te voeren", aldus Clijsters tegen Sporza.

"Daar gaan we nu op de training aan werken. Wanneer ik dit niveau een hele wedstrijd vast kan houden, weet ik niet. Ik heb geduld. Ik blijf werken en vechten en dan zien we wel."

Kim Clijsters feliciteert Garbiñe Muguruza met haar overwinning in Dubai. (Foto: Getty Images)

'Speelde goed en zonder na te denken'

Tegen Muguruza voelde Clijsters al snel dat het met haar niveau wel redelijk goed zat. "In de eerste set had ik al het gevoel dat ik er niet ver vanaf zat. In set twee heb ik me goed herpakt en ben ik blijven knokken, want je weet nooit of zij gaat twijfelen", zei ze.

"Over die tweede set ben ik tevreden. Dat niveau had ik op de training nog niet gehaald. Bij momenten had ik echt het gevoel dat ik goed aan het spelen was, zonder dat ik hoefde na te denken. Ik kon vrijer tennissen en dat was een leuk gevoel. Daarop moet ik nu voortbouwen."

Clijsters maakt voor de tweede keer een comeback in het tennis. Ze wilde eigenlijk vorige maand haar rentree al maken, maar een knieblessure weerhield haar daarvan. Haar volgende toernooi is begin maart in Monterrey.